Correios realiza lançamento virtual de selo da Série Relações Diplomáticas

O primeiro selo inicia com o alvorecer no Castelo de Bratislava e suas quatro torres, no alto da colina sobre o rio Danúbio; em seguida tem-se o se-tenant com a vista do entardecer laranja, cor de céu característico da capital do Brasil na ponte JK sob o Lago Paranoá; a noite entra no quarto selo com a vista do Castelo de Praga, considerado o maior castelo antigo do mundo.

As técnicas utilizadas foram a fotografia e computação gráfica. A emissão tem tiragem de 360 mil selos, no valor de R$ 2,25 a unidade. Neste primeiro momento, a venda será exclusivamente online, por meio da Loja Virtual.

O lançamento virtual da emissão especial da Série Relações Diplomáticas – Brasil/República Tcheca/Eslováquia será realizado na página oficial da empresa no Facebook, no Instagram oficial dos Correios e no canal da empresa no YouTube, nesta sexta-feira (5), às 15h.