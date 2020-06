DEM e PSB se reúnem para formação de aliança em Aracaju

05/06/20 - 22:10:04

Da redação do Faxaju Online

O presidente estadual do DEM em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado, deu um tempo em sua quarentena, quinta-feira (04), pela manhã, para ir à sede do PSB conversar com os presidentes estadual e municipal da legenda, ex-deputado Valadares Filho e vereador Elber Batalha.

O assunto que provocou a reunião foi uma provável aliança entre partidos da oposição, para que juntos disputem a Prefeitura de Aracaju nas eleições deste ano. Seria a formação de uma frente em que não se anunciassem candidaturas majoritárias, para uma formação de chapa dentro de um consenso das lideranças que podem integrar o bloco.

Essa proposta foi feita por José Carlos Machado e bem aceita por Valadares Filho e Elber Batalha, para que não passe a impressão de que há imposições em relação aos nomes previamente anunciados. DEM e PSB vão sentar com outros partidos que integram a oposição, com o objetivo de traçar metas e discutir a aliança, onde todos tenham condições de emitir suas opiniões.

DEM e PSD estão dando o primeiro passo, mas serão convidados o Patriota, Avante, PV, DC e tentarão a participação do Cidadania, que já tem como definida a pré-candidatura da delegada Danielle Garcia. Para escolha do nome para cabeça de chapa será sugerida uma pesquisa interna. Durante a conversa inicial se concluiu que a formação de uma aliança certamente levaria a oposição ao segundo turno.

O Partido dos Trabalhadores não será convidado a integrar o bloco, porque há quase uma convicção que o PT na disputa tem condições de dividir os votos da coligação que apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira. O encontro foi realizado em uma área livre na sede do PSB, resguardando o distanciamento aconselhado para reuniões presenciais.