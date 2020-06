Deputado quer monitoramento de temperatura corporal no comércio

05/06/20 - 09:32:40

O deputado estadual Capitão Samuel Barreto (PSC) deu entrada nesta quinta-feira (04) com um projeto de lei, nº129/2020, na Assembleia Legislativa de Sergipe(Alese), que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de um sistema de monitoramento coletivo de temperatura corporal nos estabelecimentos comerciais com grande fluxo de pessoas.

Esta medida se faz necessária por conta da pandemia que assola o mundo em função da pandemia do Covid-19. A medida terá validade no estado de Sergipe e tem como objetivo cuidar da população como um todo e prevenir maior proliferação do vírus.

Por Anne Isabelle