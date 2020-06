EU RECOMENDEI QUE VALMIR PREPARASSE MAIS UM NOME PARA DISPUTA, DIZ AMORIM

Em entrevista ao programa Batalha na Jornal, na Rádio Jornal FM, Eduardo Amorim abordou os desafios do enfrentamento à pandemia do Covid-19, destacando a ampliação necessária dos leitos de UTI nos hospitais de Sergipe, principalmente em Aracaju. Ele deixou em aberto a possibilidade de voltar a disputar um mandato eletivo.

Eduardo lamentou que o País não tenha, em meio à pandemia, um ministro da Saúde efetivo. “Não ter um condutor num momento como este parece não valorizar o bem maior que nós temos, que é a vida. É preciso muito equilíbrio e saber dosar as coisas para que possamos atravessar tudo isso da melhor maneira possível”, ressaltou, chamando atenção para o números de mortos pelo Coronavírus.

Eduardo Amorim destacou também que é preciso ter bom senso e equilíbrio no enfrentamento à pandemia, priorizando sempre a vida. “Economia a gente recupera, mas vida só temos uma. O melhor de todos os remédios, neste momento, é o isolamento para não espalhar a contaminação. Mas, se tivermos equilíbrio, é possível cuidar da Saúde e manter a economia e os empregos”, pontuou.

O médico disse que tem conversado constantemente com diretores de hospitais sobre a ocupação dos leitos. “Especialmente os de UTI. Sergipe já era carente e agora isso está bem claro. Em alguns hospitais, a quantidade tem sido duplicada. Espero que fique o legado, que os leitos de UTI sejam mantidos para seguir atendendo à população depois que tudo isso passar”, afirmou.

Hospital de Cirurgia

No exercício da Medicina, Eduardo Amorim disse que tem buscado a melhoria das condições de trabalho para os profissionais de Saúde. “Quando vejo que falta um equipamento vou em busca para que tenhamos uma condição melhor de servir aos pacientes que passam por nossas mãos. Continuou sendo um soldado que luta por um Sergipe melhor”, salientou.

Eduardo também enalteceu o processo de reestruturação do Hospital Cirurgia, conduzido pela interventora Márcia Guimarães e pelo diretor-clínico, Rilton Morais, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento. “Isso também graças a ajuda de alguns parlamentares que destinaram recursos. Peço que todos da bancada federal destinem mais emendas para a unidade hospitalar. A última emenda que tive direito encaminhei para o Cirurgia. Tenho o sonho de ver zerada a fila da cirurgia cardíaca e acredito que isso está cada vez mais perto”, frisou.

“O Hospital Cirurgia voltará a ocupar as boas páginas da Medicina que um dia já ocupou. Lá, foi realizado o primeiro transplante de coração do norte e nordeste, quando eu estava no terceiro ano de faculdade. É um hospital que presta relevantes serviços para a sociedade sergipana”, complementou.

Itabaiana

Sobre o processo sucessório em Itabaiana, Eduardo ressaltou que faz política de grupo e que o escolhido pelo prefeito Valmir de Francisquinho contará com seu apoio. “Inclusive, eu recomendei que Valmir preparasse mais um nome para a disputa eleitoral. Ele vem preparando Adailton Sousa, que se for o confirmado, terá o meu apoio. Adailton tem plena capacidade de dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido e que tem levado Itabaiana a outro patamar de desenvolvimento”, finalizou.

