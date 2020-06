GETAM APREENDE 27 KG DE MACONHA E CUMPRE SEIS MANDADOS DE PRISÃO EM MAIO

05/06/20 - 16:44:14

Os dados apresentados demonstram o trabalho desenvolvido na região metropolitana da capital

O Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), unidade especializada em patrulhamento com motocicletas, pertencente à Polícia Militar do Estado de Sergipe, apresentou, nesta sexta-feira, 5, o balanço das principais ações desenvolvidas no último mês de maio.

As ações estratégicas no âmbito do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) resultaram em 55 Relatórios de Ocorrências Operacionais (ROP), sendo 21 referentes a tráfico de drogas, totalizando a apreensão de 27kg de maconha, 580g de crack e 280g de cocaína.

Durante o período, também foram apreendidas 12 armas de fogo e recuperados 14 veículos com restrição por roubo ou furto, além de realizadas prisões de seis pessoas com mandados de prisão em aberto.

Já em relação às fiscalizações de trânsito, foram lavradas 518 atuações por infrações de trânsito, sendo apreendidos 65 veículos, 16 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e oito Certificados de Registro de Licenciamento Anual (CRLV).

Fonte: Ascom/PM/SE