Mais um passo da campanha

05/06/20 - 08:17:14

Apesar da pandemia da Covid-19, a classe política segue se movimentando com vistas às eleições municipais deste ano. O último passo concreto dado pelos pré-candidatos a vereador, prefeito e vice foi a desincompatibilização de cargos públicos. Em Sergipe, a renúncia de maior destaque foi a da delegada-geral de Polícia Civil, Katarina Feitoza (PSD). Ela deixou à função de olho na candidatura a vice na chapa encabeçada pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). O próximo passo dos pré-candidatos será dado em direção as convenções partidárias, previstas para o período de 20 de julho e 5 de agosto e que, também por causa da pandemia, podem ser realizadas de forma virtual. A partir daí, é só colocar os blocos nas ruas e torcer que a disseminação da Covid-19 seja reduzida a tempo de se realizar as eleições ainda este ano. Tomará que sim!

Luto em São Cristóvão

Vítima de uma infecção bacteriana, morreu o ex-prefeito de São Cristóvão, Lauro Rocha, 84 anos. Ele estava internado, há vários dias, em um hospital de Aracaju. O prefeito sancristovense Marcos Santana (MDB) decretou luto oficial no município por três dias. A vida política de Lauro Rocha começou no Rio de Janeiro, onde serviu à Marinha Mercante. Como suboficial e representante da categoria no sindicato, passou a se envolver com causas coletivas e políticas. Elegeu-se prefeito da quarta cidade mais antiga do Brasil em 1976 e 1988 tendo, entre um mandato e outro, sido eleito deputado estadual pelo MDB. Que a terra lhe seja leve!

Retomada da economia

O governo pensa em começar a reabrir a economia sergipana a partir do próximo dia 15, porém isso vai depender de como se comportará a curva de contaminação da Covid-19. Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), será levado em conta, principalmente, a ocupação de leitos clínicos e de UTI. Reunido, ontem, com o Comitê Gestor de Retomada Econômica, Chagas prometeu anunciar o plano de flexibilização da quarentena na próxima segunda-feira. Aguardemos, portanto!

Pandemia avança

A pandemia da Covid-19 não para de fazer vítimas em Sergipe. Oficialmente, já são 8.200 pessoas infectadas e 186 óbitos. Somente ontem, foram registrados no estado 215 novos doentes e seis mortes. Até o momento, a Secretaria da Saúde contabilizou 4.286 pessoas curadas do coronavírus. Estão internados 406 pacientes, enquanto 23 óbitos são investigados. Crendeuspai!

Defesa dos milicos

E o ex-deputado federal Mendonça Prado (DEM) saiu em defesa dos militares. Segundo ele, “essa estória de que as Forças Armadas passaram 30 anos para recuperar a imagem é uma mentira deslavada”. O moço garante que as três armas “sempre foram destinatárias do respeito e da admiração do povo brasileiro, apesar das críticas deferidas por alguns hipócritas”. Vixe! Oficial da reserva, Mendoncinha gosta tanto de milico que quando se candidatou a governador de Sergipe, em 2018, escolheu para concorrer a vice em sua chapa o coronel reformado do Exército Jorge Husek (DEM). Ah, bom!

Projeto é outro

O ex-deputado estadual e empresário Fabiano Oliveira (Progressistas) nega o desejo de ser candidato a vice de Aracaju na chapa encabeçada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Diante dos comentários nesse sentido, o rapaz se apressou em afirmar que o seu projeto é se candidatar a vereador. Entrevistado pelo blog Primeira Mão, Fabiano jurou que nunca existiu no partido essa conversa de ele ser candidato a vice-prefeito da capital: “Estão inventando essa história”, afirma. Então, tá!

Água mole…

Pelo visto, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não vai aliviar pras bandas da turma do Cidadania. Depois que a Justiça o obrigou a remover das redes sociais críticas à delegada de Polícia e prefeiturável Danielle Garcia, o petebista disse que não deixará barato: “A gente está num estado democrático de direito e quem se dispõe a ser candidata tem que aprender a ouvir o contraditório”, ensina. Rodrigo conclui dizendo que o senador Alessandro Garcia e a delegada cidadanista podem tentar lhe calar, mas não vão impedi-lo de dizer a verdade sobre eles. Homem vôte!

Construção civil em live

Será hoje a live sobre construção civil e os procedimentos adotados durante a pandemia da Covids-19. Com a participação do advogado Júlio Correia e do empresário Luciano Barreto, o bate-papo virtual terá como mediador o professor e engenheiro Émerson Carvalho. Será a partir das 19h, nos Instagram e YouTube do Sebrae. Prestigie!

Ataque ao Bolsa Família

E o senador Rogério Carvalho (PT) condenou a decisão do governo Bolsonaro de transferir R$ 83,9 milhões do Programa Bolsa Família para bancar a comunicação do Palácio do Planalto. Segundo o petista, diante do estado de calamidade provocado pela pandemia do coronavírus, não é razoável retirar recursos destinados às famílias miseráveis para pagar publicidade. Rogério adverte que há risco concreto de ampliação da pobreza e da extrema pobreza no país, sobretudo em virtude da queda da renda do trabalho. Misericórdia!

Mesmo saco

Dependesse do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) as eleições deste ano seriam adiadas para o distante 2022, unificando-as ao pleito geral daquele ano. Para alegria dos prefeitos, vices e vereadores, o pessedista admitiu ser defensor da unificação, “mas não vejo apoio para tal em Brasília”. Segundo Mitidieri, a única articulação política que ele vem fazendo nesse momento, é sobre a definição se haverá clima para a realização das eleições este ano e qual deve ser a data do pleito. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de julho de 1921.