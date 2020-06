MARCO PINHEIRO COMUNICA O AFASTAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA ACESE POR 120 DIAS

05/06/20 - 15:24:43

O empresário Marco Pinheiro usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (05) para informar que estará se afastando da presidência da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) por 120 dias.

Na nota, Marco Pinheiro diz que “seguirei presente durante o período, com o objetivo de ajudar Sergipe e Aracaju na construção de uma retomada econômica consciente”.

Veja o que diz a nota na íntegra

Informo que, nos próximos 120 dias, optei por me licenciar da presidência da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, cargo que exerço com há quatro anos e tendo sido reeleito no início deste ano, da mesma maneira que também me licenciei da presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae em Sergipe.

Seguirei presente durante o período, com o objetivo de ajudar Sergipe e Aracaju na construção de uma retomada econômica consciente, respeitando a saúde das pessoas, sua qualidade de vida e seus empregos, garantindo o diálogo e articulação necessária neste momento.

Sou grato aos associados, que tem confiado em nosso trabalho, aos diretores, conselheiros, quadros técnicos e profissionais, que estão sempre comprometidos com o desempenho da entidade e em atender o público, principalmente diante deste momento difícil.

É dado o momento. Seremos fortes, resistiremos e sairemos vitoriosos nesta luta com fé em Deus! Até a volta.