McDonald’s destina mais de 345 toneladas de materiais para reciclagem

Com a chegada do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste 5 de junho, a Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo, anuncia os resultados de suas iniciativas, incluindo a redução do consumo de cerca de 150 toneladas de plástico descartável em toda América Latina em 2020. No Brasil, a companhia já atingiu a marca de 345 toneladas de materiais destinados à reciclagem, apenas este ano.

“Estamos orgulhosos em fazer esse anúncio em meio a um contexto tão complexo, que nos levou a fazer diversas adaptações. Ainda há muito a fazer, por isso continuamos trabalhando continuamente para encontrar novas alternativas que nos permitam inovar nos materiais que usamos e aprofundar nosso compromisso com o meio ambiente. Acreditamos que é essencial usar nossa escala e visibilidade para promover mudanças positivas para a sociedade”, afirma Leonardo Lima, diretor corporativo de desenvolvimento sustentável da Arcos Dorados.

Redução do uso de plástico

O plano de eliminação de plásticos descartáveis que a Arcos Dorados implementou em 2018 já resultou na redução do consumo de mais de 1.300 toneladas desse material na América Latina. Desde então, em todos os mercados em que atua, a empresa parou de fornecer sorvetes em embalagens plásticas e, em 2019, deixou de usar tampas para bebidas nos restaurantes, além de suspender a entrega proativa de canudos. Com isso, em apenas um ano, cerca de 200 toneladas de plástico descartável deixaram de ser consumidas.

Além disso, está trocando progressivamente os materiais de embalagem de vários de seus produtos. Este ano, as embalagens plásticas das saladas foram substituídas por similares produzidas em papel cartonado 100% biodegradável, que contam com certificação de origem sustentável, assim como outras já utilizadas na rede, como as embalagens de sanduíches, McFritas e as caixinhas do McLanche Feliz.

Reciclagem e economia

Para diminuir seu impacto ambiental, a companhia conduz diversos projetos que contribuem para o destino consciente de resíduos. Um de seus principais parceiros é a cooperativa Cooperyara, localizada em Barueri (SP), que já recebeu mais de 100 toneladas de materiais para separação. Na cidade paulista, a Arcos Dorados desenvolve um projeto piloto de economia circular, pelo qual esses materiais são transformados em novos objetos para utilização nos próprios restaurantes da rede.

A filosofia se desdobra em outras ações da empresa, como a iniciativa Produtos com História, em parceria com a empresa Flex, que consiste no envio de itens de informática danificados ou obsoletos da empresa para serem remanufaturados. Além disso, o óleo usado nas fritadeiras dos restaurantes McDonald’s são direcionamos prioritariamente para a produção de biodiesel.

Receita do Futuro

Essas iniciativas fazem parte da estratégia de impacto social e ambiental desenvolvida pela Arcos Dorados, Receita do Futuro. Ela se concentra em três pilares de sustentabilidade: Mudança Climática, Embalagens e Reciclagem e Abastecimento Sustentável, além de mais duas prioridades de impacto social: Empregabilidade Jovem e Bem-estar da Família. Para comunicar as ações em torno dessa estratégia, a companhia lançou recentemente uma plataforma online, que reúne uma série de conteúdos em português e espanhol que abordam temas como o estímulo da produção de carne sustentável e ações para redução de sua pegada de carbono, entre muitos outros. Por meio do portal, também é possível conferir os relatórios de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados. Para conhecer, basta acessar: www.receitadofuturo.com.br.

Além de suas iniciativas locais, a empresa também está comprometida a cumprir as metas globais do McDonald’s para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 36% até 2030, e mais 20% em toda sua cadeia de suprimentos no mesmo período. No total, 11 milhões de toneladas de CO2 não chegarão mais à atmosfera, o que equivale a plantar 3 bilhões de árvores ou retirar 25 milhões de carros das ruas.

McObrigado

Para valorizar seus parceiros que contribuem para destino correto de resíduos, a Arcos Dorados organizou a entrega de cerca de 300 combos McDonald’s para trabalhadores de cooperativas de reciclagem. O delivery especial ocorreu ao longo do mês de maio em Bragança Paulista, Barueri e São Paulo (SP), Belém (PA), Curitiba (PR) e Juazeiro do Norte (CE).

A iniciativa faz parte da campanha McObrigado, que já distribuiu mais de 50 mil refeições para trabalhadores essenciais, incluindo também profissionais da saúde e caminhoneiros, além de entidades que apoiam moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade, em mais de 40 cidades brasileiras. A meta da rede é atingir 100 mil doações nas próximas semanas.

Além disso, a companhia vem realizando a doação de alimentos in natura, como carne, ovos, tomate, cenoura, alface, mix de folhas e cebola, entre outros, para instituições beneficentes que atendem a população vulnerável em diversos estados do país. Até o final de junho, cerca de 50 toneladas de ingredientes devem ser doadas.

