Movimentação política

05/06/20 - 00:01:10

Diógenes Brayner – [email protected]

Há sinais de movimentação política intensos, embora haja todo o cuidado em não se estender no assunto em tempos de pandemia. O Covid-19 foi um freio na campanha eleitoral fora de época, que sempre se praticou nos bastidores. Política não se faz através de legislação, mas da vontade e capacidade de cada cidadão voltado para a prática da ciência que tem menos lógica em qualquer boa avaliação. A uma altura dessas, em que se aproximam datas de convenções, nenhum candidato – proporcional ou majoritário – deixa de trocar ideias e até negociar plataformas eleitorais.

Isso faz parte de um jogo que não termina nunca e sempre estará presente enquanto houver eleições, mesmo com ameaças de adiamento. Ontem mesmo duas lideranças políticas importantes, filiados a partidos que seguem orientações diferentes, estiveram conversando por mais de três horas, para tratar sobre a arrumação de uma aliança que possa adquirir consistência para disputar a Prefeitura de Aracaju, assim mesmo, sabendo que chegue ao segundo turno. As conversas avançaram, mas as vaidades atrapalham a possibilidade de fechamento.

A desincompatibilização da delegada Katarina Feitosa, do setor que comandava na Polícia Civil, foi o assunto que circulou em todos os amontoados políticos, até mesmo no interior. Era unânime a avaliação que ela deve ser a candidata a vice-prefeita de Edvaldo Nogueira (PDT), para estar frente a frente com a colega Danielle Garcia, pré-candidata a prefeita de Aracaju pelo Cidadania, que deixa passar a impressão de que só ela é honesta e tem trunfos na manga a expor, nesse mundo turbulento da disputa eleitoral.

Lógico que não haverá qualquer tipo de embate que ponha em cheque a ação de uma das duas delegadas em suas atividades policiais, mas na política de sempre – velha ou nova – “o melhor rabo para se por é em quem pensa que não tem”, como decantava um astuto político nordestino, que não será citado por falta de autorização para isso. Nas conversas de bastidores ficou evidenciado que os delegados estão querendo exercer atividades políticas, adquirindo mandatos, “com o objetivo de combater – ou não – atos que antes as atribuições deles eram apurar e prender”.

Fora essa opção de setores da segurança por candidaturas majoritárias, os demais nomes que disputam mandatos trabalham intensamente por telefone, mesmo que anunciem publicamente que o momento é de combate ao vírus. E é sim, mas também é de levar adiante seus projetos políticos para conseguir objetivos fins, que é adquirir ou manter mandatos, mesmo que parte defenda o novo na política. A partir de agora, quem está candidato passará a manter um olho na pandemia e outro na campanha eleitoral, afinal desejam que a maioria esteja em condições para ir às urnas decidir o pleito, de preferência favorável a eles.

Katarina se afasta

Como foi antecipadamente anunciado pela coluna Plenário, Katarina Feitosa (PSD) deixou ontem o cargo de Delegada Chefe da Polícia Civil.

*** Cumpre o período de desincompatibilização para disputar mandato político este ano. Kataria tem nome cotado para integrar a chapa liderada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, para ser sua vice.

Vice sai de consenso

O PSD tem outros nomes que também podem disputar a vice, como Jorginho Araújo, vereador Nitinho Vitale, que são ligados ao deputado federal Fábio Mitidieri.

*** O nome do vice-prefeito de Edvaldo sairá de um entendimento entre lideranças do partido e será escolhido aquele que tiver melhor condições de fortalecer a chapa e atrair eleitores.

Nome surpreende

O nome da delegada Katarina Feitosa vinha sendo tratado no mais absoluto sigilo por setores do PSD, com a participação de poucas pessoas, entre as quais Jackson Barreto (MDB).

*** Quando Katarina aceitou a filiação, já se iniciaram as primeiras conversas internas para que ela fosse um dos nomes a integrar a chapa de Edvaldo como vice.

*** O sigilo deu certo e a informação sobre o seu afastamento chegou a surpreender.

Alguma coisa a ver

Nos meios políticos, o comentário de bastidores é que o nome de Katarina Feitosa surgiu com possibilidade de ser vice de Edvaldo, diante da candidatura à prefeita da também delegada Danielle Garcia.

*** Há quem admita que o nome de Katarina possa neutralizar o de Danielle. Nesse caso a recíproca é verdadeira.

Nome de Garibaldi

Um outro nome entrou na conversa como pré-candidato à vice de Edvaldo Nogueira (PDT), foi o do deputado Garibaldi Mendonça (MDB). Entretanto, ninguém tratou sobre isso com ele até agora.

*** Ontem, entretanto, em conversa de bastidores, ficou claro que o MDB gostaria que Garibaldi fosse o indicado, para que Robson Viana assumisse a vaga na Assembleia.

Fabiano na Câmara

O empresário Fabiano Oliveira (PP) filiou-se ao partido para ser candidato a vereador e não pensa em participar de chapa majoritária.

*** Fabiano não esconde que é ligado ao turismo, à cultura e aos esportes e quer dá sua contribuição ao setor como vereador.

*** Circulou a informação que ele também poderia ser candidato a vice-prefeito, mas não procede.

Henri e a Rede

A direção nacional da Rede quer que o ex-presidente da OAB em Sergipe, advogado Henri Clay, seja candidato a prefeito de Aracaju nas próximas eleições municipais.

*** A Rede já tem chapa para vereador formada e admite que eleja três. Quanto a Henri, ele acha que o momento não é para falar em política.

Define candidatura

Adailton Souza será mesmo o candidato à Prefeitura de Itabaiana, com o apoio do prefeito Valmir de Francisquinho e com do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB).

*** Já houve conversa sobre isso e Eduardo deixa claro que apoia a decisão do grupo.

Mais conversas

A tendência do PSDB é se juntar ao Partido Liberal (PL) em Aracaju e apoiar a pré-candidatura de Danielle Garcia à Prefeitura de Aracaju.

*** Eduardo, entretanto, avalia que é preciso ter mais conversa para consolidar esse apoio, embora os dois tenham se encontrado ontem.

Rogério atento

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, chamou atenção para o fato de que circulam informações que seitas Bolsonaristas se articulam para se infiltrar nas manifestações antifascistas, com objetivo de promoverem vandalismo e violência.

*** – Fiquemos atentos! Quem agride enfermeiras e jornalistas são capazes de tudo! Nosso lado é o lado da paz e da Democracia! Disse.

Extrema pobreza

O senador Rogério Carvalho (PT) admite que diante do estado de calamidade, reconhecido pelo Congresso Nacional, e da pandemia do coronavírus, há risco concreto de ampliação da pobreza e da extrema pobreza no país.

*** – Não é razoável retirar recursos do Bolsa Família para pagar publicidade.

Denuncia Energisa

Segundo o médico sanitarista Antônio Samarone, a Energisa em Aracaju está se valendo da quarentena para explorar os consumidores, cobrando valores irreais.

*** Segundo Samarone, “a empresa indefere as reclamações sem averiguar. Ocorreu comigo. Já denunciei no Procon Estadual”.

Discorda de estória

O ex-deputado federal Mendonça Prado discorda dessa “estória de que as Forças Armadas passaram 30 anos para recuperar a imagem é uma mentira deslavada (sic)”.

*** – As Forças Armadas sempre foram destinatárias do respeito e da admiração do povo brasileiro, apesar das críticas deferidas por alguns hipócritas, disse.

Mantem rixa

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) continua em rixa com Danielle Garcia e mostra como “ela distorce a realidade”.

*** A justiça determinou a retirada de postagem feita por Rodrigo sobre ela, por “propaganda negativa”, mas Danielle publicou que fora “por fake news”.

Uma boa conversa

Ficou em silêncio – O senador Alessandro Vieira (Cidadania) silenciou depois que retirou de pauta o seu PL 2036 sobre novas regras para uso da internet.

Movimento grande – Hoje pela manhã, até as 15 horas, o movimento no centro da cidade era intenso, mesmo com todas as lojas fechadas. E o vírus se expande…

Abertura difícil – Um técnico da Saúde acha que muito dificilmente o governador Belivaldo Chagas promove alguma abertura no decreto que fecha o comércio.

Caixa e o foco – A agencia centro da Caixa Econômica Federal em Aracaju pode ser um foco de expansão do coronavírus. Há muita concentração em frente.

Uso de máscaras – Senado Federal aprova projeto que torna o uso de máscaras obrigatório em lugares públicos. Quem vai cumprir?

Bolsa Família – O presidente Jair Bolsonaro transfere recursos do Bolsa Família para alimentar suas informações na área de comunicação.

Dúvida e tensão – Quem tem que deslegitimar tese golpista sobre suposta intervenção militar são as Forças Armadas. O silêncio delas sobre um golpe causa dúvida e tensão.

Correio Brasiliense – Aras diz que 2% do inquérito das fake news atingem investigados com foro privilegiado.