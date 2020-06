Prefeitura de Aracaju bloqueia acessos às faixas de areia do Viral à Cinelândia

05/06/20 - 07:07:01

A Prefeitura de Aracaju está bloqueando todos os acessos às faixas de areia localizadas entre a praia do Viral, no bairro Mosqueiro, e a Cinelândia, no bairro Atalaia. O objetivo é evitar o fluxo de pessoas nesses locais, conforme orienta o decreto municipal 6.111/2020, que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

A ação é realizada pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e conta com o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

De acordo com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, a decisão pelo fechamento se deu após verificação da intensa movimentação de banhistas e, inclusive, do tráfego de veículos, na extensão da faixa de areia das praias da capital, principalmente nos finais de semana.

“Há, claramente, o descumprimento do que orienta os órgãos de saúde, assim como os decretos estadual e municipal que estabelecem o isolamento social e a não aglomeração”, ressalta Luiz Roberto.

Ainda de acordo com o presidente da Emsurb, para evitar a passagem dos veículos pelos 23 acessos identificados, serão utilizadas 54 manilhas.

O trabalho foi iniciado na quarta-feira (3) e deverá ser concluído até a próxima semana.

Fonte e foto AAN