PREFEITURA DE RIACHÃO E UFS FIRMAM PARCERIA PARA TESTES SOBRE COVID-19

05/06/20 - 19:58:02

Com o objetivo de traçar um mapa epidemiológico da população, nesta sexta-feira, (05), a Prefeitura de Riachão do Dantas e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), assinaram o termo de Cooperação Técnica para firmar parceria para realização de testagem sorológica do Coronavírus na população de Riachão.

A parceria com a Universidade Federal de Sergipe faz parte do projeto de testagem da população para o diagnóstico do novo Coronavírus em Sergipe, com o objetivo de construir o mapa epidemiológico da doença no estado.

O termo autoriza a UFS a realizar visitas técnicas às unidades da Secretaria Municipal de Saúde para verificar questões estruturais e de logística para a realização dos testes que identificam anticorpos do Coronavírus na população de Riachão do Dantas.

O resultado da testagem tem como objetivo o mapeamento, ou seja, obter uma visão sobre o alcance da Covid-19 em Riachão do Dantas, auxiliando dessa forma, avançar nos métodos de monitoramento e prevenção.