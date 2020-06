PROTOCOLOS DE SEGURANÇA RESTRIGIRAM ACESSO DE DEPUTADO AP HOSPITAL

05/06/20 - 18:27:47

Na manhã desta sexta-feira, 5, a administração do Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar, construído pela Prefeitura de Aracaju no Estádio João Hora de Oliveira para assistir pacientes da covid-19, recebeu a visita não agendada do deputado estadual Samuel Carvalho e uma equipe de assessores, inclusive com cinegrafista, fotógrafo e repórter, os quais queriam realizar inspeções na unidade de saúde, sem explicar os motivos e os devidos fins para isso. A equipe do parlamentar chegou a acessar, inadequadamente, áreas próximas para realizar imagens do loc

O parlamentar foi recebido pelo administrador do hospital, Jorge Freitas, que, devidamente paramentado com equipamentos de proteção individual, foi até à portaria atender o deputado, que usava apenas máscara e proteção facial, e explicar que esse tipo de visita era proibida por motivos óbvios, já que infringe protocolos estabelecidos por entidades médicas e recomendados pelo próprio Ministério da Saúde, para não contaminar as dependências da unidade, que tem, no momento, 19 pacientes hospitalizados, sendo 11 na Ala de Média Complexidade e oito na Ala de Baixa Complexidade.

De acordo com Jorge Freitas, a entrada de pessoas desparamentadas e que não façam parte do universo médico ou de funcionários, sejam elas quais forem, é terminantemente proibida. “O uso de máscara e protetor facial, que era o caso do deputado, não é suficiente para garantir imunidade em relação ao vírus”, reforça. Mesmo insistindo em algumas perguntas relativas ao funcionamento do hospital, explica Jorge, o deputado entendeu a situação e depois foi embora. “Não existia a possibilidade de quebrar esse protocolo por conta da contaminação”, diz o administrador.

O coordenador da equipe médica de covid-19 do município, Flávio Cardoso Arcangelis, explica como funcionam os protocolos de acesso à unidade. “Em Aracaju, dispomos de oito unidades de referência em síndrome gripal, que têm horário estendido e equipes especializadas, além dos dois hospitais municipais, Nestor Piva e Fernando Franco. Essas são nossas dez portas de entrada”, esclarece.

Atendido em uma dessas unidades, a equipe avalia se o paciente preenche os critérios de elegibilidade para estar na rede de covid-19. “Esses critérios são: apresentar síndrome gripal ou crise respiratória aguda. A depender da situação, ele pode ser encaminhado, dentro da rede, ou para o Hospital de Campanha ou para o Hospital São José”, reforça o coordenador da equipe médica de covid-19 do município.

Isso porque a rede municipal atende a casos de baixa e média complexidade. Dentro desse contexto, eles podem ser classificados como pacientes de área verde ou amarela. “O da área verde é o suspeito ou confirmado de covid-19 e que não tem sintoma respiratório mais grave, como a dificuldade de respirar. Mesmo assim, precisa ser hospitalizado por alguma questão, como ser idoso, morar só, estar em situação de vulnerabilidade social”, explica Flávio.

Já o paciente considerado amarelo tem o mesmo perfil, mas se diferencia por apresentar desconforto respiratório, porém sem a gravidade de necessitar ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Ele tem dificuldade para respirar, mas os parâmetros médicos são aceitáveis”, ressalta.

Segundo o médico, os pacientes permanecem em média dez dias no Hospital de Campanha. Com a alta médica, eles são encaminhados a uma das oito unidades de referência, nesse caso a mais próxima de sua residência, cuja equipe também é avisada e passa a acompanhá-lo.

Mais informações – O deputado ainda solicitou outras informações, como o número de pacientes internados e os protocolos que regulam a entrada, a permanência e a saída de pacientes no hospital. Os dados serão passados por ofício pela própria secretária da Saúde, Waneska Barboza.

A Secretaria reafirma que visitas como essas não serão autorizadas em respeito, principalmente, aos pacientes internados e aos protocolos de segurança, e que, se o parlamentar tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do hospital de campanha, inaugurado em 16 de maio, a SMS está prontamente à disposição para dirimi-la.