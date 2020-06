PT REALIZA REUNIÃO ONLINE, NESTE SÁBADO, COM PRESENÇA DE GLEISI E HADAD

05/06/20 - 18:53:11

O Diretório Municipal do PT em Aracaju realiza encontro online no sábado (06) para debater as eleições municipais deste ano, que tem como pré-candidato a prefeito o ex-deputado federal Márcio Macedo. O diretório avisa que será um momento “muito importante para o partido, que após 20 anos concorrerá novamente ao cargo majoritário da capital.

O pré-candidato Marcio Macedo, através das redes sociais, convidou “todos os companheiros e companheiras, toda a sociedade aracajuana a fazer parte desse momento de união._Teremos também as presenças online de Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad,” informa.

Marcio diz que “Aracaju merece um projeto que pense nas pessoas, que priorize os cidadãos. Voltaremos a #cuidar das pessoas”.