Sergipe participa do lançamento do Selo Turismo Responsável com ministro

A Secretaria de Estado do Turismo participou de reunião virtual de lançamento do selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo (MTur), que dispõe de protocolos de biossegurança para o segmento

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou de videoconferência com o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na noite desta quinta-feira, 04 de junho, no lançamento do Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que estabelece protocolos de biosegurança e práticas de higienização para serem implementadas na cadeia do turismo.

O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19, posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável.

“Essa era uma demanda altamente aguardada por todos os segmentos que fazem o turismo no país, pois esses protocolos e o selo irão chancelar para os turistas que ele está indo para um destino seguro. Essa vai ser uma exigência daqui pra frente, e iremos abrir o diálogo de forma imediata com os setores produtivos do nosso turismo aqui em Sergipe para apoiarmos a implantação”, informou Sales.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o Brasil faz parte de um seleto grupo de apenas 10 países que adotaram medidas com protocolos de limpeza, higiene e segurança maior ao cliente.

“São protocolos chancelados pela Anvisa, e Ministério da Saúde, o que traz uma credibilidade muito grande ao estabelecimento que aderir a esse selo, além disso vamos dar a oportunidade ao turista para fiscalizar se estão sendo ou não implementadas essas medidas. Vamos em outra oportunidade falar de várias outras ações da retomada, como a atração de novos investimentos” apontou o ministro.

Para ter acesso ao selo, as empresas e guias de turismo precisam estar devidamente inscritos no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). Essa é a primeira etapa do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, coordenado pelo Ministério do Turismo, com o objetivo de diminuir os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual às atividades.

Acesse aqui para saber mais sobre o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”

Fonte e foto assessoria