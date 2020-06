Socorro entrega hospital campanha para tratar pacientes com Coronavírus

05/06/20 - 05:59:42

O hospital de campanha montado pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro começa a receber pacientes a partir desta sexta-feira, 05, às 13h. A unidade de saúde, considerada de médio porte, contará com 50 leitos, sendo dois deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atendimento de casos graves do Coronavírus (Covid-19). O hospital, que está instalado na Arena Siri, situada no Distrito Industrial de Socorro, atuará com portas abertas e atenderá também os casos de síndromes gripais.

Enfermeiros e colaboradores que trabalharão no hospital passaram por treinamento específico para tratar de casos do novo coronavírus, com o objetivo de ampliar o número de profissionais capacitados para a coleta, acondicionamento e transporte de amostras, dando maior agilidade no processo de investigação de infecção. “Nós montamos esse hospital de campanha com a determinação do Prefeito Padre Inaldo, que em tempo recorde providenciássemos o processo licitatório e a montagem para servir os socorrenses”, explica o Secretário de Saúde do Município, Enock Ribeiro.

Nesta quinta-feira, 04, o Hospital recebeu a visita técnica do Superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Dielson Leite, que comentou sobre os esforços da Prefeitura no combate ao Covid-19. “Construir um Hospital de Campanha em 15 dias é um trabalho árduo, questão de comprometimento da gestão em combater essa pandemia que está assolando todo o Estado. Nessa visita eu pude constar que a estrutura está acima do esperado e com capacidade para atender a todos com tranquilidade”, elogiou.

Texto e foto: Neandes Rafael