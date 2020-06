Abrahão Crispim Filho diz que sua pré-candidatura incomoda os bacanas da política

06/06/20 - 08:47:02

Em recente entrevista, o ministro do STF e futuro presidente do TSE Luís Roberto Barroso se mostrou preocupado com a demora nos testes das urnas eletrônicas, prejudicados até o momento pela pandemia da COVID-19. Caso esse (e outros) prazos não sejam cumpridos, será preciso adiar as eleições municipais, cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

Enquanto a dúvida persiste (e incomoda) alguns pré-candidatos – impedidos de se utilizar da estratégia corpo a corpo -, outros trafegam com extrema desenvoltura pelo mundo virtual, mantendo e fidelizando seus possíveis eleitores com inteligência. Um dos que fazem isso com maestria é o jornalista Abrahão Crispim Filho, herdeiro do ilustre ex-vereador Abrahão Crispim.

Dono de uma carteira virtual que soma 73 mil seguidores no Instagram e mais de 6 mil na Fan Page, o comunicador tem se destacado não só pelo volume, mas pela qualidade de suas postagens.

Filiado ao partido Democratas, Abrahão Crispim Filho consegue mesclar de forma leve e competente postagens políticas com ações profissionais e pessoais sem buscar confronto (nem agredir) seus seguidores, mantendo-os fiéis e atentos a movimentação de suas redes sociais.

Da Assessoria