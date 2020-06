BPRP APREENDE 200 GRAMAS DE COCAÍNA E PRENDE TRAFICANTE NA BARRA DOS COQUEIROS

06/06/20 - 08:11:06

Marcelo Vieira de Jesus Machado, 37 anos, foi preso, na tarde desta sexta-feira, 5, no município da Barra dos Coqueiros, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, com 19 pinos de cocaína e mais 200 gramas do mesmo entorpecente acondicionados em bolsas plásticas.

Os militares do BPRp realizavam patrulhamento motorizado pelo município da Barra dos Coqueiros, quando, através de uma denúncia anônima, foram informados que na Avenida Projetada, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes.

Com a informação, os radiopatrulheiros deslocaram-se ao local informado e após realizarem diligências pela área, avistaram um suspeito com as características recebidas e realizaram uma aproximação.

Com o suspeito, identificado como Marcelo Vieira de Jesus Machado, 37 anos, os militares encontraram 19 pinos de cocaína já prontos para serem comercializados e mais 200 gramas do mesmo entorpecente acondicionados em bolsas plásticas.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Com informações e foto do sd Oliveira Filho