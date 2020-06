Eliane diz que desafio do PT em Aracaju é inverter prioridades

06/06/20 - 17:54:48

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) participou neste sábado (06), pela manhã, de reunião virtual do Diretório Municipal do seu partido em Aracaju, com a presença do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann.

Segundo Eliane, no encontro “oficializamos a pré-candidatura de Márcio Macêdo a prefeito de Aracaju. Nele depositaremos nossa confiança, nosso projeto para a cidade e a responsabilidade por conduzir a força do Partido dos Trabalhadores junto às comunidades”.

A vice-governadora, que também foi vice-prefeita de Edvaldo Nogueira nesse mesmo mandato, disse que no momento foi “impossível não lembrar da força e do significado do ex-governador Marcelo Déda e do ex-senador Zé Eduardo para o PT e para os sergipanos: “Eles estarão conosco em mais uma caminhada política, nos inspirando e sendo referências fortíssimas”.

Eliane acha que o desafio de agora é “inverter prioridades e reconhece que “a caminhada é longa e árdua, mas nossas trincheiras são consistentes e pautadas em nossa história”. A vice-governadora acrescenta que “faremos da nossa trajetória o ativo que nos credencia a falar com as pessoas olho no olho e mostrando porque a cidade precisa mudar, porque ela precisa resgatar suas políticas públicas inclusivas, a participação popular e o cuidado com quem mais precisa do poder público”.



– Esse Encontro carrega símbolos históricos: por ter sido virtual, em razão do nosso respeito ao isolamento social; pela unidade de todas as forças do partido em torno da candidatura própria e de um nome para materializar essa candidatura, concluiu Eliane Aquino.