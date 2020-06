Empresa do grupo Banese é referência em administração de cartões e serviços

06/06/20 - 09:50:44

Responsável por impulsionar a economia sergipana e promover a inclusão financeira das classes C, D e E, a SEAC – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços -acaba de completar 20 anos de atuação no mercado de cartões de crédito e de débito e outros meios de pagamento. Presente também nos Estados de Alagoas e Paraíba e expandindo a sua atuação no Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, a empresa integra o grupo Banese e é referência no Nordeste.

Criada no ano 2000, a SEAC não se ateve ao mercado de cartões de crédito e durante a sua jornada ampliou o portfólio reforçando duas importantes marcas – a competitividade e a busca por excelência. “Somos uma empresa genuinamente sergipana e através das principais linhas de negócios, temos fomentado a economia local e possibilitado a inclusão financeira da sociedade. Isto nos deixa orgulhosos e agradecidos pela confiança e pelo apoio de nossos clientes, parceiros comerciais e colaboradores”, diz Livia Maria Carvalho Meireles, presidente da SEAC.

Nestes 20 anos de existência, a administradora opera em três segmentos de negócios: emissor de instrumento de pagamento pós-pago, através do produto cartão de crédito Banese Card, emissor de moeda eletrônica, através de seus produtos pré-pagos, e credenciador, atividade que contempla os serviços da rede de adquirência TKS, tais como o credenciamento de estabelecimentos comerciais e a captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas.

“Ao lado dos parceiros lojistas, a empresa auxilia no incremento de suas vendas através da inclusão e operacionalização de mais uma forma de meios de pagamento e de recebimento. Em relação aos clientes portadores, atua como um instrumento de bancarização, pois disponibiliza créditos e serviços de pagamento à população”, explica a presidente da SEAC.

Os principais produtos e serviços oferecidos ao mercado são: o cartão de crédito Banese Card, o cartão Banese Alimentação/Refeição, e a rede de adquirência TKS, entre outros.

O Banese Card é um cartão de bandeira própria que carrega no nome a parceria entre o Banco do Estado de Sergipe S/A – Banese e o povo sergipano, peça fundamental para o sucesso do produto. O cartão é aceito em mais de 50 mil estabelecimentos comerciais por meio de rede própria e possui aproximadamente 1 milhão de portadores.

*Parceria com a Elo*

O lançamento de um cartão aceito em todo o Brasil foi uma das principais conquistas da parceria firmada entre o Banese, a SEAC, administradora do cartão de crédito Banese Card, e a Elo, empresa de tecnologia de pagamentos. A parceria faz parte do plano de expansão do grupo Banese e atende aos anseios dos clientes de terem um cartão aceito em todo o Brasil e também internacionalmente, através do produto Elo viagem, com as bandeiras Elo e Discover. A parceria com a bandeira Elo ampliou a aceitação do cartão Banese Card para 190 países e 43 milhões de estabelecimentos, levando o nome de Sergipe para o mundo.

