HOSPITAL DE CAMPANHA DE SOCORRO ESTÁ APTO A TRATAR PACIENTES COM CORONAVÍRUS

06/06/20 - 08:28:32

Totalmente equipado e seguindo o padrão do Ministério da Saúde, o hospital começou a receber os primeiros pacientes nesta sexta-feira, 05

Na tarde desta sexta-feira, 05, o Hospital de Campanha de Nossa Senhora do Socorro começou a receber seus primeiros pacientes. A unidade de saúde da Prefeitura de Socorro, considerada de médio porte, contará com 50 leitos, sendo dois deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para estabilização de casos graves do coronavírus (Covid-19). O hospital, que está instalado na Arena Siri, situada no Distrito Industrial de Socorro, atuará com portas abertas e atenderá também os casos de síndromes gripais.

O prefeito Padre Inaldo fez questão de acompanhar o início das atividades e reafirmou o compromisso com a população do município. “Diante dessa pandemia temos percebido a necessidade de aumentar ainda mais os cuidados com os socorrenses. Nossa grande preocupação é para que nosso povo não fique nas filas dos hospitais sem ter atendimento, por isso que esse hospital de campanha é muito importante porque também iremos ampliar esse número de atendimento. O momento agora não é de comemorar, é de trabalhar e, principalmente, cuidar das pessoas”, declarou.

Para que fosse viável a construção da unidade, a Prefeitura realizou uma licitação única e a empresa vencedora ficou responsável pela montagem, contratação e pagamento de todos os funcionários, aquisição de medicamentos, insumos e todos os demais custos, como explica o secretário de Saúde, Enock Ribeiro. “O hospital conta com 50 leitos, onde 48 leitos são para média complexidade e dois leitos de UTI para estabilização. O valor que foi licitado é global, que compreende toda a estrutura física, metálica, climatização, equipamentos, gestão, contratação e medicamentos. Para tanto, a Prefeitura pagará R$ 1 milhão e 740 mil reais”, explicou.

O superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Dielson Leite, garantiu que o hospital foi construído de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão federal. “Até ontem estávamos realizando visitas técnicas. Vimos aqui todos os procedimentos que foram feitos em tempo record, também pude perceber que está em todos os moldes do Ministério da Saúde. Nós reconhecemos o trabalho e o comprometimento da Prefeitura. O que vemos aqui realmente é um hospital de qualidade que vai dar ao povo socorrense uma melhoria durante essa pandemia”, declarou.

Era por volta das 13h30 quando a unidade recebeu a primeira paciente com suspeita de coronavírus. A vítima recebeu todo o suporte da unidade, onde também passou pela triagem.

Ambulâncias

Para ampliar o atendimento a Prefeitura, através de recursos próprios, adquiriu duas novas ambulâncias, onde uma ficará à disposição do hospital de campanha e a outra para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que vem dando todo o suporte aos casos de pacientes com suspeita de coronavírus. Os dois novos veículos se somam às unidades que já operam no município.

Treinamento

Antes de iniciar os atendimentos, os enfermeiros e colaboradores passaram por treinamento específico para tratar de casos do novo coronavírus, com o objetivo de ampliar o número de profissionais capacitados para a coleta, acondicionamento e transporte de amostras, dando maior agilidade no processo de investigação de infecção.

