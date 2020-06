Setransp e empresas de ônibus realizam ações em combate ao Coronavírus

Pouco antes do Coronavírus se disseminar no Brasil, o Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Aracaju (Setransp) e as empresas de ônibus iniciaram uma campanha educativa por meio da afixação de cartazes com orientações sobre a doença e métodos de higiene, colocados em toda a frota. As medidas de segurança aos passageiros e aos colaboradores foram avançando, acompanhando a necessidade do momento de prevenção contra o vírus e uma relação de intensas ações que passaram a ser padronizadas em todas as garagens de ônibus, todos os veículos, e todos os Terminais de Integração.

Algumas ações preventivas, começaram a ser implantadas antes mesmo dos decretos Estadual e Municipal, e outras foram reforçadas como: a ampliação de protocolos de limpeza diária e higienização frequente dos veículos; a aquisição de equipamento de pulverização para limpeza dos ônibus e do espaço físico dos terminais; a instalação de suporte para álcool em gel 70% nos terminais; lavatórios para mãos, com a disponibilização de sabonete líquido e papel toalha.

Foram instaladas ainda telas de proteção na área de atuação dos cobradores e motoristas, para protegê-los de gotículas de origem oral ou nasal, oferecendo mais segurança também aos passageiros. Assim como a distribuição de máscaras e álcool em gel aos funcionários do sistema, e de orientações de como identificar os sintomas da Covid-19 . “Com todas essas medidas tomadas pelo setor do transporte, sinto-me menos vulnerável e exposta a esse cenário doentio em que todos nós estamos sujeitos. Além disso, os passageiros também ficam mais protegidos e seguros contra o vírus”, afirma a cobradora de ônibus, Isabela Barreto. Dentre as medidas, ela cita ainda a importância da afixação de avisos nas portas dos ônibus informando a obrigatoriedade do uso da máscara conforme decretos Estadual e Municipal.

Para reforçar a medida, as empresas colocaram nos letreiros dos ônibus frases educativas como “Use máscaras” e “Lave as mãos”, e realizou a contratação de profissionais para atuarem exclusivamente nos terminais como “Orientadores de Embarque”. O objetivo é conscientizar os usuários quanto ao cumprimento do distanciamento nas filas de embarque, do uso da máscara, bem como o respeito ao limite de apenas pessoas sentadas nos ônibus para evitar a aglomeração. Além disso, as empresas orientam os colaboradores quanto ao manuseio de objetos comuns em casa, no trabalho e, especialmente, dentro dos ônibus em que executam o serviço do transporte público.

“Sinto-me mais segura, pois por precisar do transporte público para me locomover até o trabalho, estava bastante apreensiva e me sentindo exposta. Com essas medidas, vi que posso manter a minha escala de trabalho, tomando todas as precauções. Parabenizo a iniciativa do setor por pensar no bem-estar e proteção de seus usuários”, disse a passageira, Thiciana Lobo.

O setor de transporte seguirá informando à população sobre essas e outras orientações de prevenção, ampliando cada vez as ações seja nos ônibus, terminais, pontos de paradas ou na imprensa. “O objetivo é combater fortemente a propagação do Coronavírus com medidas que protejam e estimulem a consciência dos cuidados de todos os passageiros e colaboradores do sistema”, reforça o presidente do Setransp, Alberto Almeida.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju