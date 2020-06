SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS MORRE EM CONFRONTO COM A PM EM ARACAJU

06/06/20 - 10:17:31

Um suspeito por tráfico de drogas morreu nesta sexta-feira (05) após entrar em confronto com policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). O fato ocorreu no Povoado Areia Branca, área da Zona de Expansão de Aracaju.

As informações são de que os militares realizavam patrulhamento quando visualizou um casal em atitude suspeita transitando em uma bicicleta. Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir correndo dando início a um acompanhamento por parte da equipe.

Com a aproximação, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que não tiveram alternativa senão revidar a injusta agressão. Durante o confronto, suspeito foi atingido e prontamente socorrido ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), porém não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

Em posse do suspeito foi encontrada uma arma de fogo tipo garrucha calibre .32, além de dois estojos de munição, uma balança de precisão, um aparelho celular e 150g de maconha.

Após verificações, foi constatado que o homem possuía registro processual por tráfico de drogas.

Com informações e foto da SSP