ABIH-SE REALIZA REUNIÃO VIRTUAL COM HISTÓRICA AGÊNCIA VIAGENS BRASILEIRA

07/06/20 - 06:10:36

Em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, a ABIH-SE realizou, na última quinta-feira (04) uma reunião virtual com a operadora de viagens Agaxtur, representada pela coordenadora de Produtos, Heloisa Fernandes, e pelo gerente de Produtos, Paulo Biondo.

A empresa de viagens tem 67 anos de mercado, sendo a mais longeva do setor no país, e irá inserir em seu target o destino Aracaju por acreditar no diferencial e no potencial do estado para receber um público que busca as belezas e atrativos sergipanos.

Segundo Heloísa, “Sergipe pode entrar num dos destinos mais procurados da empresa porque tem muitos atrativos diferentes dos que já estão no mercado. Muitas pessoas não querem passar férias em grandes centros e Sergipe fica justamente longe da” muvuca”, atendendo a esse público em potencial”, explicou.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho destacou a importância de “principalmente neste momento em que o setor hoteleiro sergipano está planejando a retomada do turismo e redefinindo estratégias, estreitar os laços com as operadoras para que os melhores frutos sejam colhidos futuramente”.

Antônio Carlos Franco ressaltou ainda que está fazendo reuniões virtuais com diversas outras operadoras e agradeceu a participação do Governo do Estado, por meio do secretário de Turismo, Sales Neto, que intermediou esta reunião.

Por Ascom/ABIH-SE