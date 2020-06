ASPRA/SE denuncia falta de atendimento por Parte do HPM para policial militar

07/06/20 - 10:25:48

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) obteve a informação, devidamente confirmada, que desde ontem, dia 06, um bombeiro militar tenta manter contato com médico do HPM, visto que seu irmão, policial militar, está na urgência do Ipesaúde, com suspeita de covid-19.

Foi tentado o contato através dos telefones 3234-1846 e 98823-2470, porém, lamentavelmente, não obteve êxito. Ligaram também para o número 99191-3012 e só fica com sinal de comunicação.

Divulgaram que o médico do HPM está à disposição para policiais e bombeiros militares, para atendimento a casos suspeitos de covid-19, porém na prática não tem se observado isso, pois no caso em tela o militar está completamente desassistido por parte de médico do HPM.

O blog Espaço Militar e a ASPRA/SE estarão atentos a este e outros casos que surgirem, pois é inadmissível que não se dê a devida atenção ao policial militar que está convalescendo da sua saúde, com suspeita de coronavírus, e se ligue para os telefones indicados e não se tenha nenhum retorno, até a publicação da presente matéria.

Policiais e bombeiros militares estão na linha de frente da pandemia, colocando sua saúde e sua vida em risco, e na hora que precisa do atendimento médico, “que dizem ter”, não se consegue nada.

Necessário providências urgentes, para que este atendimento telefônico seja 24 horas por dia, pois a doença não avisa que horas vai aparecer.

Matéria do blog Espaço Militar