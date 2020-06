Dupla toma de assalto moto de PM, troca tiros e um morre

Um elemento acabou morrendo após tomar de assalto uma motocicleta de um subtenente da polícia militar neste sábado (06) em Itaporanga D`Ajuda.

As informações são que dois homens armados com revólver e facão tomaram de assalto a moto do militar e em seguida fugiram para o povoado Colônia 13, localizada no município de Lagarto, onde foram localizados por policiais do 7º BPM.

Houve uma perseguição e a dupla tentou retornar para Itaporanga, quando foram alcançados por uma viatura do 7º Batalhão e durante a tentativa de abordagem um dos elementos sacou uma arma de fogo e atirou contra os militares e no revide o assaltante foi baleado.

Ele foi socorrido pela própria guarnição e encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo suspeito conseguiu fugir.

Com informações do tenente Heliomarto Rezende