GRUPO BANESE E GOVERNO DE SERGIPE LANÇAM O EDITAL “FORRÓ DA QUARENTENA”

07/06/20 - 07:33:03

Dessa vez a iniciativa selecionará vídeos com apresentações musicais do período junino. As inscrições acontecem de 08 a 18 de junho através do endereço www.institutobanese.org.br

Nesta segunda, dia 08, mais uma iniciativa de fomento à produção cultural sergipana é lançada pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, juntamente com o Governo de Sergipe. É o edital “Forró da Quarentena”, dedicado a artistas do ciclo junino, com o objetivo de manter viva a tradição em Sergipe mesmo diante da atual situação de isolamento social. A iniciativa é uma oportunidade de fomentar a produção musical junina, premiar os artistas e oferecer ao público, através das redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, conteúdos característicos dessa época do ano. O edital conta com o apoio da TV Sergipe e da Empresa Energisa.

Poderão participar da chamada pública pessoas físicas nascidas e residentes em Sergipe e/ou demais artistas não sergipanos residentes no Estado há pelo menos um ano com vídeo cujo conteúdo deve ser a apresentação de uma música do ciclo junino, autoral ou não, gravado especificamente para o edital.

Para participar os interessados deverão se inscrever até o dia 18 de junho através do endereço www.institutobanese.org.br, onde terão acesso ao edital com todas as informações referentes a critérios de participação e seleção, documentação necessária, premiação, cronograma de etapas da seleção, especificações técnicas dos vídeos, além do passo a passo para envio dos arquivos referentes aos documentos e vídeos. Cada proponente selecionado será premiado com o valor de R$ 1000,00 (mil reais).

O resultado do edital, com a lista dos 70 artistas selecionados, será divulgado no dia 23 de junho através das redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana. Para mais informações, entrar em contato exclusivamente através do e-mail [email protected]

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Por Tarcila Olanda