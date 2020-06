HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS EM VIA PÚBLICA EM BAIRRO DE ITABAIANA

07/06/20 - 09:38:16

Um homem identificado como Charlles do Nascimento Almeida, 28 anos, foi assassinado com vários tiros no inicio da manhã deste domingo (07) em Itabaiana.

O homem foi morto em via pública, na Rua Josefa Vieira dos Santos, situada no bairro Mutirão. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e constatou o crime.

As informações passadas por populares são de que indivíduos armados chegaram e efetuaram os disparos contra Charlles, que estava na calçada de uma residência, matando-o no local. Charlles possui passagem pelo sistema prisional.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime, nem da motivação.