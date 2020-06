TÁTICO PRENDE CASAL COM ENTORPECENTES DENTRO DE RESIDÊNCIA EM ARACAJU

07/06/20 - 07:10:14

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu neste sábado (06) um casal com meio quilo de maconha em sua residência.

Durante patrulhamento, os policiais foram acionados por populares informando sobre uma boca de fumo nas proximidades.

Ao chegar no local, havia um indivíduo na porta do local indicado que ao avistar os policiais tentou empreender fuga, mas foi contido. Com ele foi encontrado 16 saquinho de maconha.

Diante dos indícios, os policias adentram a residência e encontraram uma mulher, mais entorpecentes, cocaína, balança de precisão, prensa, embalagem para comercialização da droga e anotações.

Diante do fato, o casal foi conduzido à delegacia para providências legais.