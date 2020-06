André diz que “Alessandro é uma negação, um zero a esquerda, vive de discurso. Um engodo”

08/06/20 - 14:04:45

O ex-deputado federal André Moura (PSC) fez duras críticas ao mandado do senador Alessandro Vieira ((Cidadania) a quem ele classificou como “um engodo”.

As criticas de André Moura foram feitas na tarde desta segunda-feira (08) enquanto fazia um balanço de seu mandato na Câmara Federal, além de voltar a reafirmar apoio a Edvaldo Nogueira. “Em Aracaju, fico feliz com o resultado da gestão de Edvaldo Nogueira, e com a parceria administrativa que fizemos, quando eu viabilizei os recursos que possibilitaram que a Capital se transformasse em um verdadeiro canteiro de obras”.

Sobre o senador Alessandro Vieira, André foi duro nas críticas ao afirmar que Sergipe não tem representação no senado, porém concentrou as críticas a Alessandro. “Rogério é uma negação. Alessandro é um zero a esquerda, vive de discurso e até agora não trouxe nada para Sergipe. Um engodo”, afirmou durante entrevista ao radialista George Magalhães no jornal da Fan 2ª edição.

Sobre o futuro político, André disse “nesse momento é hora de trabalhar pelo PSC no estado de Sergipe, compondo as chapas nos municípios ou ajudando os amigos que caminham com a gente, mas por algum motivo não estão no nosso partido. Depois veremos 2022. O PSC está fortalecido em Aracaju e temos uma chapa extremamente competitiva e esperamos um ótimo resultado nas eleições deste ano”.

Questionado sobre uma possível aliança com o grupo liderado pelo empresário Edvan Amorim e o ex-senador Eduardo Amorim, André afirmou que continua amigo pessoal de Edvan e Eduardo, porém hoje estão em lados opostos. “Com o grupo de Edvan Amorim, somos amigos e nada impede que voltemos a estar juntos politicamente no futuro”, explicou.