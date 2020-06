BANHISTAS SÃO MORDIDOS POR PIRANHAS EM PRAIA DO RIO SÃO FRANCISCO, EM TELHA

08/06/20 - 06:47:51

Ao menos três banhistas foram vítimas de mordidas de piranhas na praia da adutora (Rio São Francisco) no município de Telha, distante 105 km da capital Aracaju, no Baixo São Francisco sergipano. Os fatos ocorreram na manhã de domingo (07) e uma das vítimas teve uma parte do dedo do pé arrancada, após sofrer o ataque.

Fato semelhante ocorreu no município de Pereira Barreto, interior paulista, no rio Tietê. Para o professor e pesquisador da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, Vidal Haddad Junior, o período de reprodução do animal é a principal causa. Haddad Junior ainda explicou que os casos (semelhantes ao de hoje) não se configuram um ataque, porque as piranhas morderam apenas uma vez cada pessoa — e o ataque consiste em muitas mordidas de um cardume.

Para se reproduzir, as piranhas procuram águas mornas, calmas e com vegetação, os aguapés, local onde elas depositam os ovos. Após a fêmea colocar os ovos, ela vai embora e o macho fica nos aguapés cuidando dos futuros filhotes. “É uma mordida de advertência para proteger os ovos. É um pai zeloso”, brinca o pesquisador.

A Praia da Adutora em Telha, é uma das praias mais frequentadas e ponto de lazer, turismo e diversão de nativos e turistas que aproveitam, além das águas do Velho Chico, os bares e restaurantes para apreciar a culinária local com variados pratos a base de peixe e camarão, dentre outras opções.

Por: Oliveira Neto

Fonte: Tribuna de São Miguel