CASAL É PRESO COM 45 KG DE MACONHA EM VEÍCULO NA BR-235 EM ITABAIANA

08/06/20 - 05:00:51

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no final da noite desse sábado (06), 45 quilos de maconha transportados em um automóvel. A ação aconteceu no km 52 da BR-235, em Itabaiana, no agreste de Sergipe.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização na rodovia quando deram ordem de parada ao condutor do veículo VW/Voyage, com placas de Alagoas, que desobedeceu a orientação abandonando o veículo mais a frente e junto com a passageira, tentou fugir à pé, mas foi alcançado.

Durante revista detalhada os policiais encontraram no porta-malas do automóvel, cinco sacos com maconha, totalizando 45 quilos do entorpecente.

O condutor, de 34 anos, disse aos agentes federais que pegou a droga em Pernambuco, na região conhecida como “Polígono do Maconha” e a levaria para o município de Nossa Senhora do Socorro (região da Grande Aracaju).

Ele e sua companheira, de 20 anos, foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil, em Itabaiana, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: PRF-SE