Em entrevista, Professor Bittencourt fala sobre política partidária e eleições 2020

08/06/20 - 11:01:11

Na manhã desta segunda-feira, 08, o vereador professor Bittencourt (PCdoB) concedeu entrevista ao programa Liberdade Mais da rádio Liberdade FM. Entre os assuntos abordados estavam a política partidária, eleições 2020 e a adaptação do parlamentar aos trabalhos legislativos realizados de forma remota. O vereador iniciou a entrevista falando sobre a adaptação e atuação de forma on-line aos trabalhos legislativos, neste período de isolamento social.

“Por conta dessa pandemia que assola o mundo estamos sendo forçados a nos reinventar. Essa pandemia impõe da gente a continuidade dos trabalhos, resolver e dar resposta às demandas, por outro lado, não nos permite muito contato físico e aglomerações. É óbvio que é diferente, é uma dinâmica mais fria, você não tem o contato direto entre os seus pares, não há o embate mais caloroso no sentido de ouvir argumentações, críticas e sugestões. Você não tem o contato direto com a população que acompanhava as atividades na parte do plenário, mas dentro da medida do possível vamos nos adequando a isso”, pontuou o parlamentar

No decorrer da entrevista o parlamentar foi questionado quanto a possibilidade das convenções partidárias serem realizadas de forma remota e falou sobre a preparação do PCdoB para as convenções.

“Na cidade de Aracaju os partidos políticos podem ter até 36 candidatos, se fossemos fazer uma convenção tradicional de presença física, essas convenções seriam coisa para trezentas, quatrocentas, quinhentas pessoas, porque é um acontecimento político, um acontecimento de aglomeração. A possibilidade de fazer a convenção de modo virtual dá conta apenas do caráter formal da convenção e são as alternativas possíveis que estão sendo encontradas diante desse quadro. Aqui no PCdoB e em todos os estados do Brasil, todo mundo vai ter que se adequar a isso, mas repito, diante da nossa dificuldade a alternativa que cumpre o papel de dar viabilidade legal e legítima ao ato da convenção, sem o qual não se processa os demais atos, com vista a realização desse grande acontecimento que é o processo eleitoral”, ponderou.

Outro assunto abordado na entrevista foi a formação da chapa do PCdoB para as eleições deste ano e o quantitativo de candidatos que o partido pretende eleger. Bittencourt reforçou que o PCdoB vem trabalhando com muita seriedade e destacou que o partido tem nomes importantes para a disputa eleitoral.

“Nós construímos uma chapa, nessa chapa estão 36 homens e mulheres que irão concorrer, a quantidade máxima que nós pudemos compor a chapa. Estamos trabalhando com muita seriedade e propriedade na eleição de pelo menos dois candidatos, para nós isso é muito real, muito provável. Nós temos nomes importantes e muito conhecidos da sociedade sergipana e que já disputaram e tiveram mandatos. A nossa perspectiva é que possamos no mínimo eleger dois vereadores. Os estudos apontam algo na casa dos 11 mil votos para que tenhamos a legenda suficiente para eleger o primeiro vereador. Estamos trabalhando para que tenhamos muito mais que isso”, concluiu o parlamentar.

Por David Rodrigues

Foto: César de Oliveira