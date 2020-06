Exames de ultrassonografia são realizados em Riachão do Dantas para suprimir demandas

08/06/20 - 16:00:46

No último sábado, (6), exames de ultrassonografia foram realizados na Clínica de Saúde da Família Otaviano Oliveira de Souza com o objetivo de suprimir as demandas que estavam acumuladas em virtude da pandemia do Coronavírus.

Os exames realizados na clínica foram oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Os atendimentos foram realizados prezando as medidas de proteção orientadas pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades sanitárias.

O início da realização de ultrassonografia é um momento marcante para a população de Riachão do Dantas que não precisarão mais se deslocar para outros municípios para realizar o exame. A implantação do serviço de ultrassonografia vai dar mais agilidade nos diagnósticos e promover serviços de qualidade e mais perto dos riachãoenses.

O público-alvo para a realização da ultrassonografia são pessoas que encaminharam os pedidos do exame à Secretaria Municipal de Saúde para os mais diversos tipos de diagnósticos. Mais uma vez, a gestão municipal vem mostrando preocupação com a população através de melhorias na saúde municipal.