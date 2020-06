GOVERNO DO ESTADO CANCELA COLETIVA SOBRE O NOVO DECRETO E FLEXIBILIZAÇÃO

08/06/20 - 13:20:53

O governo do Estado informou nesta tarde que a coletiva de imprensa marcada para esta segunda-feira (08), às 16h, no palácio dos Despachos, foi cancelada.

O governo informou ainda que nesse mesmo horário será divulgado através de nota, qual a decisão que será adotada, através da imprensa.

Essa decisão se deu por conta do alto índice de crescimento do contágio do covid-19, já que a taxa de isolamento foi menor que outros finais de semana.