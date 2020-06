Gracinha e Wallace da Nova Descoberta se fortalecem com apoio de várias lideranças

08/06/20 - 06:16:45

Wallace da Nova Descoberta foi escolhido por unanimidade para compor a chapa de vice-prefeito ao lado de Gracinha. Ambos irão disputar as eleições municipais pela administração do município de Itaporanga D´Ajuda que, na leitura do vereador Ricardo Possidonio, tem um dos piores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado de Sergipe.

Dentro da vertente da atualidade política, Wallace da Nova Descoberta, como vem sendo comumente chamado, faz parte de uma nova leva de jovens que decidiram fazer parte da política e ajudar na transformação para o desenvolvimento de Itaporanga. A linha de participação por parte da juventude na política local é defendida por Gracinha (PSD) que acompanhando essa tendência observa a importância de promover a abertura do espaço político para a juventude. Professora por formação, além de uma das maiores lideranças locais, é estudiosa nata da política e conhece muito bem a dinâmica do eleitorado cada vez mais exigente dos dias atuais. Com sua experiência e conhecimento de vida e área política ela incentiva a juventude de sua terra Itaporanga para tomar parte e decidir futuramente nos destinos políticos e administrativos do município, cuja política é um desses caminhos.

O PSD local apresenta bons nomes que acumulam experiência, tanto no campo de atuação administrativa quanto político. Isso se deve ao poder de articulação que Gracinha domina e amparada por pessoas como vereador Ricardo Possidonio e outras lideranças a exemplo de Thiago Luduvice, Renatinho de Zé de Lili, Nena do Gravatá, Conceição Anchieta, Timinha, Mirelles, Bruno, Joelson Bocão, Marquinhos “Meu Chegado”, Fernando Nobre, Batista, Volnei, Preto da Caueira e Guilherme Freire e tantos outros nomes que fortalecem o quadro de escolhas perante o eleitorado nas eleições municipais em outubro de 2020.

Wallace da Nova Descoberta (SOLIDARIEDADE) é um jovem muito conhecido no município. Reúne valores em sua personalidade de boa índole ordeira, discreto, natureza tranquila e capacidade. É tido ainda como homem de bem e honesto. Suas aparições públicas não é a de provocar alardes, preferindo dialogar com o povo prestando atenção em cada palavra que ouve, buscando ajudar ou resolver os anseios da população, como sempre fez e não é de agora. Os motivos para indicação de Wallace foram diversos fatores. Ele reside no Povoado Nova Descoberta e mantém boa imagem e aceitação perante a população em todo município. É suplente de vereador e atualizado com os assuntos de Itaporanga, da política e sobretudo a problemática local existente.

Ao lado de Gracinha a imagem de Wallace Barreto como pré-candidato a vice-prefeito repercutiu ainda mais de forma positiva. A dupla reúne valores ou fatores importantes como experiência e compromisso para com o projeto político que estão defendendo juntos para o desenvolvimento de uma das cidades de grande potencial turístico, agrícola, industrial, cultural e histórica de Sergipe. Com uma população de mais de 35 mil habitantes, o município de Itaporanga possui atualmente um dos piores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado de Sergipe, porém, receita de mais de R$ 10 milhões e uma das populações mais jovens de Sergipe, mas continua estacionado. Existe anseio por mudanças.

“Penso que nossa boa e velha Itaporanga possa ser um lugar melhor para nós e nossos filhos com qualidade de vida. Quero poder ajudar ainda mais e por isso estou caminhando ao lado dessa grande mulher, a pré-candidata a prefeita Gracinha e outras lideranças e assim podermos contribuir”, disse Wallace da Nova Descoberta em uma de suas aparições, discretamente.

Fonte e foto assessoria

Por Adeval Marques