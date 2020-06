HOSPITAL DE URGÊNCIA REGISTRA 240 ATENDIMENTOS DURANTE O FINAL DE SEMANA

08/06/20

O final de semana (06 e 07 de junho) no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), registrou 240 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). São pacientes que chegam para atendimento nas mais diversas especialidades e com diagnósticos variados. Com os cuidados que estão sendo adotados para conter a pandemia do novo coronavírus, o hospital também está alerta e preparado para um atendimento com responsabilidade. Por isso é importante também que as pessoas se conscientizem e procurem o serviço de urgência somente quando necessário.

“A medida tem como objetivo evitar a superlotação na unidade e otimizar o atendimento para os pacientes que realmente necessitam ficar internados. Toda uma triagem é feita e de acordo com a gravidade a pessoa é encaminhada para o lugar de atendimento específico. As pessoas devem seguir o isolamento social evitando estar na rua caso não haja necessidade. Outra questão são os acidentes envolvendo motociclistas e outros tipos de traumas que poderiam ser evitados”, explicou a coordenadora do Pronto Socorro do Huse, Débora Feitosa.

Foi o caso do jovem Giovannyo de Souza, 22, morador do município de Santana do São Francisco. Depois de sofrer um acidente motociclístico, ele foi conduzido pelo SAMU ao setor de trauma do Huse. Ele está sendo acompanhado pela equipe da neurologia e realizando tomografias de controle para análise da lesão.

Na Área azul foram registrados 73 atendimentos, na Sala de Sutura 64 usuários foram assistidos e tratados. O consultório da Ortopedia recebeu 25 usuários com algum tipo de trauma, já os consultórios do Otorrino e Oftalmo totalizaram 12 atendimentos. Além dos atendimentos da Área Vermelha e as transferências para o Hospital da Polícia Militar (HPM).

Fonte e foto assessoria