LAÉRCIO OLIVEIRA PEDE A RODRIGO MAIA QUE PONHA EM VOTAÇÃO A LEI DO GÁS

08/06/20 - 18:10:56

Em reunião online da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis, nesta segunda (08), o deputado federal Laércio Oliveira (PP) pediu para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que seja votada o quanto antes no Plenário da Câmara dos Deputados a urgência da Lei do Gás. Laércio é relator do projeto, que é a base do choque de energia barata do governo federal, importante para incentivar uma reindustrialização do país. Rodrigo Maia informou que antes deve haver um debate com alguns líderes e ouvir as pessoas.

A reunião contou ainda com a participação dos deputados federais Paulo Gamine e Cristino Áureo, do diretor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE do Ministério de Minas e Energia, José Mário Miranda Abdo e investidores. Laércio estava acompanhado na reunião do superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, Marcelo Menezes.

Laércio defendeu que esse projeto é muito importante para o desenvolvimento do Brasil e Sergipe. “Sergipe terá produção quatro vezes maior do que a capacidade de consumo de toda a região Nordeste. E o empenho é grande para que Sergipe tenha o gás mais barato do Brasil, considerando a menor distância dos campos de produção ao litoral, o que reduz o custo de produção”, lembrou o parlamentar.

“Áureo, Gamine e eu trabalhamos muito na Comissão de Minas e Energia para a aprovação desse projeto. Nós estamos conversando com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Esse projeto tem uma convergência muito forte e espero que consigamos votá-lo ainda em junho. O Brasil está precisando de um projeto como esse para renovarmos as forças e esperança de retomada do desenvolvimento do país. Precisamos debater também a questão das concessões. O modelo de partilha existente hoje sofreu um total esgotamento”, explicou o deputado.

Rodrigo Maia afirmou que se deve ampliar o debate com alguns líderes e ouvir as pessoas que fazem críticas ao texto. Ele defendeu também que é ainda mais urgente a votação da PEC 45 da reforma tributária para simplificar o sistema tributário brasileiro, mas reconheceu que antes seja preciso resolver o problema do setor de serviços na proposta. O deputado Laércio afirmou que apresentou algumas emendas para evitar que haja desemprego no setor de serviços que é o que mais emprega no Brasil. “A reforma tem que ajudar a gerar emprego e não o contrário. Ainda mais nesse momento de pós-pandemia em que muita gente está sendo demitido. Apresentei uma emenda e estou discutindo a proteção dos empregos com o relator Agnaldo e também com o Ministério da Economia”, disse Laércio.

O deputado está realizando ainda reuniões com diversos setores ligados à produção de gás. Pela manhã, ele falou sobre as expectativas em torno da lei do gás com investidores de cerâmica e vidro, que utilizam o gás como seu principal insumo. “Eles têm uma esperança muito grande com o avanço dessa pauta. Exerço o meu mandato com o olhar voltado para a produção e o emprego, por isso tenho a preocupação de conversar com diversos segmentos que podem ser atraídos para o nosso estado gerando empregos”, disse.