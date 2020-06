Lúcia Calumby é designada para assumir presidência do ITPS

08/06/20 - 15:52:03

Química industrial e servidora do ITPS há 30 anos, Lúcia Calumby é a primeira mulher na presidência do Instituto

A diretora técnica do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), a química industrial Lúcia Calumby Barreto de Macedo, foi designada pelo governador Belivaldo Chagas para ocupar a presidência da instituição. Esta é a primeira vez que uma mulher ocupa a presidência do órgão fundado há 97 anos.

Lúcia Calumby é servidora do ITPS há 30 anos, onde atuou como integrante do Laboratório de Cerâmica e coordenadora dos laboratórios de Química Orgânica e de Solos e Química Agrícola.

Com oito anos de experiência na diretoria técnica do ITPS, Lúcia Calumby também é coordenadora do Projeto Rede de Extensão Tecnológica de Sergipe (Redetec-SE) e do convênio de Monitoramento dos Mananciais Superficiais e Reservatórios do Estado de Sergipe.

Por decisão do governador Belivaldo Chagas, Lúcia Calumby acumulará os cargos de diretora-presidente e diretora técnica. A química industrial assume o cargo antes ocupado por Kaká Andrade, que pediu desligamento em virtude do prazo de desincompatibilização eleitoral.

Sobre o ITPS

O ITPS é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e especializada na realização de análises e ensaios tecnológicos nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecido foliar e resíduos industriais.

A instituição também é órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e atua na execução do controle metrológico e dos requisitos de Avaliação da Conformidade no Estado de Sergipe, tendo como objetivo principal a proteção do consumidor.

Por Verlane Estácio

Foto assessoria