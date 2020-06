MPE participará do Simpósio Estadual de enfrentamento ao trabalho infantil

08/06/20 - 15:15:33

Ministério Público de Sergipe participará do Simpósio Estadual

O Ministério Público de Sergipe participará do Simpósio Estadual de Fortalecimento da Agenda Intersetorial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil que será realizado, nos dias 09 e 10 de junho, pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS).

Com o tema “Covid-19: agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil”, o encontro virtual contará com a participação de gestores estaduais, municipais e representantes de órgãos públicos e privados que atuam na rede de enfrentamento.

A promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência, Lilian Carvalho, participará, no dia 09, do painel “O Papel dos Órgãos de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente no Enfrentamento ao Trabalho Infantil”.

O Simpósio será transmitido ao vivo, das 8h30 às 11h30, pelo canal da SEIAS SE no YouTube. (O link do canal está disponível no perfil do Instagram da Secretaria @inclusaose).

*Informações e Imagem Divulgação: SEIAS