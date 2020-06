PC de Itabaiana arrecada doações para Seminário Sagrado Coração de Jesus

08/06/20 - 05:38:53

Foram preparadas 14 cestas para as doações

Policiais civis da Delegacia Regional do município de Itabaiana arrecadaram doações de alimentos e itens de limpeza que serão destinados ao Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus, localizado no conjunto Luís Conceição, na cidade serrana.

Na ação solidária, os policiais arrecadaram os materiais suficientes para preparar 14 cestas com alimentos e itens de limpeza.

O Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus, comandado pelo padre Edivaldo Santana Silva, é um local de preparação para jovens do sexo masculino que tem a vocação para a vida religiosa. O Seminário recebe jovens de todas as partes do estado e, atualmente, dez jovens encontram-se internos.

Fonte e foto SSP