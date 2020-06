PREFEITA DE LAGARTO FUNCIONAMENTO DE LOJAS SÓ PARA PAGAMENTO DE CARNÊS

Em reunião de urgência realizada nesta segunda-feira (08), com secretários, Procuradoria do Município e representantes da Câmara de Diretores Lojistas de Lagarto – CDL, a prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro, anunciou a resolução de nº 2/2020 sobre o Decreto Municipal 717 de 8 de abril, que prevê que os estabelecimentos comerciais que possuam crediário voltem ao funcionamento parcial, única e exclusivamente, para recebimento do pagamento de carnês e assemelhados, durante o período da situação de emergência médica de que trata o Decreto Municipal nº 709, de 17 de março de 2020.

Estes estabelecimentos chegaram a funcionar neste regime durante os mês de abril, mas por conta do crescimento dos números de infectados a resolução anterior foi revogada no ultimo dia 11 de maio. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira, 10 de junho.

Dias seguidos – Diferente da medida anterior, que só permitia três dias da semana, essa nova decisão permite o funcionamento dos estabelecimentos de terça a sexta-feira das 8h às 17h e aos sábados das 8h ao meio dia.

Na segunda-feira, que é dia de maior movimento, portanto risco iminente de aglomeração e proliferação do vírus, os estabelecimentos deverão seguir fechados.

Os empresários assumem o compromisso de tomar todas as medidas de higiene e proteção, obedecendo e controlando o número máximo permitido para acesso e atendimento dos clientes e que estes estejam com máscaras de proteção.

Trânsito fechado – A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop) informa que o fechamento do trânsito no Centro Comercial também sofre alterações, sendo fechado com barreiras disciplinadoras das 8 até as 18 horas.

Segundo a prefeita Hilda Ribeiro, a decisão foi “para trazer alento a milhares de cidadãos e cidadãs que temem pelos seus empregos, gostaríamos de estar tratando da flexibilização, ou seja, da reabertura gradual de nosso comércio, mas além de obedecer ao Decreto do Governo de Sergipe, temos toda ciência que o momento ainda não é propício para essa decisão”.

– Eu senti na pele consequências da doença, por isso reforço o apelo a nossa população que mantenham os cuidados. Seguimos confiantes em Deus e na ciência para que esse mal se dissipe cada vez mais, para que nossas urgências recebam cada vez menos pacientes e que isso propicie a retomada da economia” afirmou a prefeita Hilda.