Prefeitura de Canindé disponibiliza pontos de higienização à população

08/06/20 - 05:29:28

Nos últimos dois meses a Prefeitura de Canindé de São Francisco vem adotando uma série de medidas para combater o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no município. Uma dessas é a aquisição de lavatórios móveis pela Secretaria Municipal de Saúde.⠀

Considerando que o maior fluxo de aglomeração acontece no centro, mais precisamente em supermercados, farmácias e bancos, foram disponibilizados pontos de higienização (lavatórios) para as pessoas lavarem as mãos na entrada e saída dos estabelecimentos comerciais.⠀

Estrategicamente, os lavatórios foram colocados nos pontos de maior circulação, nas entradas dos supermercados Hiper Padre Cícero, Ki Barato, Preço Doce e em frente à farmácia Farias. A parte de baixo da feira livre também foi contemplada com um lavatório, reforçando assim, os demais pontos existentes de higienização disponibilizados pela Secretaria da Agricultura, Água e Meio Ambiente.

Os recursos usados para a compra dos lavatórios são oriundos dos repasses do governo federal feito ao município para o combate a Covid-19.

ASCOM