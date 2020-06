Prefeitura de Itabaiana e UFS divulgam boletim semanal sobre a pandemia

08/06/20 - 08:36:36

Dentre as atividades realizadas a partir do acordo de colaboração celebrado pela Prefeitura de Itabaiana, através da sua Secretaria de Saúde, e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), assinado no dia 25 de maio, está a divulgação do Boletim Semanal Covid-19. E esta é a sua terceira edição, referente a 23ª semana epidemiológica, podendo ser acessada na íntegra no site da Prefeitura de Itabaiana e também no da UFS.

O estudo é uma importante ferramenta de informação e transparência, além de significar um balizador efetivo e confiável para o norteamento das políticas públicas de saúde com vistas ao combate da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Os dados contidos no boletim são de livre acesso e podem ser utilizados, também livremente, para a confecção de reportagens e matérias acerca da evolução da pandemia no município de Itabaiana, sugerindo-se apenas que a fonte seja devidamente citada.

Vale ressaltar, conforme citado no próprio boletim, que “as informações contidas nesse Boletim Epidemiológico são preliminares, sendo constantemente avaliadas quanto ao preenchimento de definição de caso, duplicidades e notificações tardias, portanto, estão sujeitas a modificações”.

Outra questão a ser destacada é que o período analisado pelo estudo em questão vai do dia 31/05/2020 à 06/06/2020, justamente a 23ª semana epidemiológica, levando-se em consideração os dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Itabaiana, além dos dados oficiais fornecidos pelo Ministério da Saúde.

A divulgação do próximo Boletim Semanal Covid-19, referente a 24ª semana epidemiológica, está prevista para a próxima segunda-feira, dia 15 de junho de 2020.

