Programa de Gestão da Aprendizagem: Grupo lança Formação Individual Completa

08/06/20 - 08:19:40

Diante das diferentes realidades da rotina universitária, se comparadas às vivenciadas pelos alunos no Ensino Médio, o programa FIC do Grupo Tiradentes teve início no 1º semestre de 2019 e atuará como um apoio para o desenvolvimento de competências que impulsionarão a experiência acadêmica e profissional dos jovens estudantes. A iniciativa faz parte do Programa de Gestão da Aprendizagem.

Alunos dos 2º e 3º períodos dos cursos da Unit Sergipe, a partir da segunda-feira, 8, já podem ter acesso, via Magister >> Serviços, aos cursos de apoio e sucesso acadêmico. Não é necessário passar por um processo de seleção ou cumprir edital, basta selecionar os cursos já disponíveis de acordo com o semestre de estudo. Os estudantes que concluírem os cursos ofertados farão jus à certificação que servirá como atividade complementar.

Para o 2º período, os cursos de apoio acadêmico são de Interpretação de Texto e Operações Matemáticas, enquanto o 3º período inicia os cursos de Sucesso Acadêmico, com os temas Gestão do Tempo e Técnicas de Estudo.

De acordo com a professora Ana Claudia Mota, professora e assessora do Programa com a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Tiradentes, a cada semestre, serão oferecidos novos cursos que complementam a formação do futuro profissional, colaborando com a construção do arcabouço de conhecimento dos estudantes em paralelo às disciplinas do curso superior.

“Esse acompanhamento começou como um piloto no ano passado, o Projeto Gestão da Aprendizagem. Quando os alunos ingressam, eles realizam uma avaliação diagnóstica, a fim de mapear as principais lacunas que trazem do ensino básico, em relação ao uso da norma-padrão da língua portuguesa, interpretação de texto, operações matemáticas e raciocínio lógico. A partir dos dados obtidos e disponibilizados em um dashboard, coordenações de curso e professores são municiados de dados relevantes para o planejamento assertivo, conforme o perfil que se espera do egresso e os objetivos de aprendizagem de cada disciplina”, revelou Ana Claudia.

Os resultados foram tão positivos, que o projeto evoluiu e se transformou no Programa de Gestão da Aprendizagem, voltado para auxiliar os alunos a alcançar seus objetivos de vida e carreira acadêmica, identificando potencialidades e dificuldades desde o início da jornada no Ensino Superior.

“O Programa de Gestão da Aprendizagem é um serviço que o Grupo Tiradentes oferece ao aluno desde o ingresso dele na Universidade, por meio do acompanhamento personalizado das suas reais necessidades de aprendizagem”, reforçou a professora Ana, acrescentando que o Grupo é o único no Nordeste com iniciativas desse tipo.

Entre os objetivos pretendidos por este programa, estão favorecer a pesquisa sobre os resultados de aprendizagem, fortalecer a cultura voltada a resultados, constatar progressos e dificuldades e reorientar o trabalho docente para as melhorias necessárias, promover o processo de autorregulação da qualidade acadêmica dos cursos de graduação e fortalecer a qualidade do processo pedagógico institucional.

Assessoria de Imprensa/Unit