SENADORA MARIA DO CARMO FALA DA IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE

08/06/20 - 12:53:07

Parlamentar destaca importância do movimento Junho Vermelho

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou, nesta segunda-feira (8), a importância do Junho Vermelho dedicado a estimular Governos e sociedade a adotarem ações que visam o aumento de doação de sangue. “O isolamento social tem impactado nesse processo de doação, pois as pessoas precisam e devem permanecer em casa para evitar contágio pelo Covid-19, porém, manter essa corrente para salvar vidas é imprescindível”, afirmou a senadora.

A parlamentar destacou que as instituições responsáveis pela coleta têm reforçado todos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos funcionários e dos doadores que precisam de cuidados redobrados nesse período de pandemia. Maria lembrou que os hospitais de todo o país continuam recebendo pacientes, muitos em situações graves, que necessitam de sangue, mas os gestores das unidades têm revelado preocupação ao perceberem que os estoques estão baixando consideravelmente.

“Normalmente, o mês de junho especialmente no nosso Nordeste, há um aumento no número de doadores por ser um período junino, onde se registra grande número de queimados, bem como de pessoas com problemas respiratórios por conta da fumaça e dos fogos. Esse ano, as tradicionais festas juninas não ocorrerão para que não haja aglomerações, mas existem pacientes internados pelos mais diversos motivos que precisam de sangue para continuar vivendo”, frisou Maria do Carmo.

Da assessoria