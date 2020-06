Sergipe amplia número de leitos de UTI, mas baixa adesão ao isolamento social preocupa

08/06/20 - 06:59:26

Apesar da expressiva ampliação, o estado registra apenas 37,2 % de isolamento social e um aumento considerável no número de óbitos que chegou a 217

O aumento nos leitos de UTI e de enfermaria é uma ação estratégica do governo de Sergipe no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em dois meses, o Estado tem quase cinco vezes mais leitos de UTI SUS exclusivos para coronavírus. A rede hospitalar pública de Sergipe no inicio do mês de abril contava 27 leitos de UTIs, adultos e pediátricos. Em dois meses, Sergipe aumentou de 27 para 126 leitos de UTI apenas na rede pública para pacientes graves diagnosticados com coronavírus. Somados a rede privada já são 206 UTIs. Apesar dessa expressiva ampliação, o estado registra apenas 37,2 % de isolamento social e um aumento considerável no número de óbitos que chegou a 217.

Os dados do Observatório de Sergipe, no dia 06 de junho, revelaram que Sergipe contabilizou um isolamento social de 37,2%. Foi o 3º menor índice do país e o pior do Nordeste. Com relação às capitais, com 39,4% das pessoas em casa, Aracaju teve a 6ª pior colocação do Brasil e a 2ª pior do Nordeste.

Já a partir dos dados do boletim epidemiológico da SES, do último sábado (06), Sergipe registrou 162 pacientes internados em UTIs, sendo que 93,8% dos leitos na rede privada estão ocupados – na rede pública esse índice é de 69 %. Outro dado preocupante é em relação ao número de óbitos que chegou a 217. No dia 25 de maio esse número era de 103 óbitos, um aumento mais que o dobro num período de 14 dias.

Esses números deixam as autoridades e técnicos em alerta. Segundo o governador Belivaldo Chagas, mesmo com o esforço do governo em ampliar o número de leitos, em especial de UTI, a população não está colaborando e mantendo o isolamento social. “Estamos fazendo um grande esforço para ampliar o número de leitos e intensificando as fiscalizações da PM e do Procon. Mas, infelizmente, a população não está fazendo a sua parte”, alertou o governador.

O Estado trabalha com a previsão, até o fim do mês de junho, serem abertos 71 novos leitos SUS de UTI.

Fonte ASN

Foto Mário Sousa