Supermercados funcionam na próxima quinta, dia 11 de junho

08/06/20 - 09:43:41

A Associação Sergipana de Supermercados informa que os supermercados de Aracaju e demais regiões do estado funcionam no dia 11 de junho, Dia de Corpus Christi.

A Ases esclarece aos empresários que Corpus Christi é um ponto facultativo estabelecido através do Decreto nº 30129 de 26 de dezembro de 2015. Contudo, em Aracaju a data foi decretada como feriado através da Lei 2.899 de 06 de março de 2001. Por tanto no interior do Estado de Sergipe não é feriado, salvo legislação municipal de cada interior.

Na capital os supermercados que optarem pelo funcionamento devem cumprir legislação de pagamento de feriado.

Fonte: ASES