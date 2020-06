TÁTICO PRENDE INDIVÍDUO ARMADO NO SANTA MARIA INSTANTES APÓS O ROUBO

08/06/20 - 05:00:49

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu neste domingo (07) um indivíduo acusado de roubar veículo de casal na Atalaia.

Durante patrulhamento, os policiais foram informados de um roubo à veículo que aconteceu no Bairro atalaia. Após iniciarem as buscas, o veículo foi encontrado no Santa Maria.

Os policiais conseguiram localizar as vítimas do roubo e coletaram as características dos suspeitos. Logo em diante, foram realizados levantamentos e os policiais localizaram um dos assaltantes dentro de uma residência com a arma do crime e alguns objetos das vítimas.

O comandante da Força Tática destacou o empenho dos seus policias na empreitada que, com muito esforço, foram além de uma simples recuperação de veículo e chegaram à autoria do crime e ao afastamento desse transgressor da sociedade.