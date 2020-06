Uilliam Pinheiro aciona o Ministério Público contra a mudança nas linhas do Parque dos Faróis

08/06/20 - 14:50:22

Na tarde desta segunda-feira. o ativista social e membro do MOVA-SE, Uilliam Pinheiro, entrou com uma manifestação no Ministério Público de Sergipe contra as alterações nos itinerários das linhas de ônibus do Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro.

A mudança do itinerário foi feita na última segunda-feira, dia 01/06, onde os ônibus que atendem o Parque dos Faróis estão adentrando ao bairro pela nova entrada localizada no viaduto na BR 101 que fica ao lado do bairro. Anteriormente fazia um retorno próximo ao bairro Palestina e então entrava no Parque dos Faróis.

Segundo Uilliam Pinheiro, essa mudança se deu sem nenhum prévio aviso à população e para ele causa um enorme prejuízo a população. “A empresa Viação Atalaia fez a mudança de forma brusca e sem avisar a população e nem se atentou para os usuários que moram na parte do bairro que não será mais atendida”, diz Uilliam Pinheiro.

“Tentamos um diálogo com a SMTT de Nossa Senhora do Socorro, mas não tivemos sucesso. Como há uma reclamação grande por parte destes moradores da região afetada, estamos buscamos o MP para ajudar numa solução”, diz ele

Dado esse fato, Uilliam Pinheiro acionou o Ministério Público de Sergipe através da Ouvidoria para que possa intermediar uma solução em relação a mudança de itinerário nas linhas do Parque dos Faróis.

Fonte e foto assessoria