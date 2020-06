14 PÁSSAROS SILVESTRES SÃO APREENDIDOS PELA PRF NA BR 101 EM SOCORRO

09/06/20 - 05:00:22

Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã da segunda-feira, 08, 14 pássaros silvestres na BR 101. A ação aconteceu no km 96 da rodovia federal, em Nossa Senhora do Socorro.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização quando abordaram o condutor de um veículo Ford/Ka, com placas da Bahia. Após realizarem inspeção detalhada, os policiais encontraram dentro do automóvel, gaiolas contendo quatorze pássaros silvestres da espécie “Canário-da-Terra”. Questionado, o motorista disse que cria as aves em Feira de Santana/BA, e que negociaria dez delas com um conhecido na Grande Aracaju, mas desistiu, recebendo mais quatro pássaros da mesma espécie. O homem não possuía documentação comprovando a origem dos animais.

Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimado e os pássaros foram encaminhados ao IBAMA para as demais providências.

Fonte: PRF/SE